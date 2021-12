Klaus-Dieter Heß hat langsam die Nase voll vom Innenausbau. In seinem Haus am Ortseingang von Mosbach hatte der Rentner gerade das Erdgeschoss ausgebaut, als das Unwetter Anfang Juni alles zunichtemachte. Das Wasser strömte von beiden Seiten auf das Grundstück, von vorne von der Straße und von hinten vom Bach, flutete durch das Haus, riss vom Hof tonnenweise Schotter und Steine weg. Heß musste von vorne anfangen: Wände und Fußböden rausreißen, alles neu aufbauen. Noch in der Adventszeit baute er im letzten Raum eine neue Decke ein, schliff und verspachtelte Gipskartonplatten. Alles macht er selbst - es würde sonst zu teuer, sagt er.

So hoch stand das Wasser im Keller von Klaus Dieter Heß. Noch schlimmer waren die Schäden im Wohnhaus. Daran hat er bis zum Jahresende gearbeitet. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

80 Zentimeter Schlamm

Dabei ist das längst nicht der gesamte Schaden für die Familie: Die Heizung kaputt, viele Maschinen und Geräte zerstört. Nebenan ein Rohbau, wo sich Sohn Marcus eine Werkstatt aufbaut. Dort stand der Schlamm damals 80 Zentimeter hoch, brachte einen Bauverzug von 10 bis 12 Wochen. Ihren gesamten Schaden schätzt Klaus Dieter Heß auf rund 65.000 Euro. Unglück im Unglück: Die Versicherung hatte ihm gekündigt, nachdem es im Vorjahr bereits einen Hochwasserschaden gegeben hatte.

Von der Gemeinde gab es einen Anteil der gesammelten Spenden - das habe etwas geholfen, sagt Marcus Heß. Aber sie vermissen die Hilfe des Staates in einer solchen Notsituation, haben den Petitionsausschuss des Landtags angeschrieben. Kurz vor Weihnachten haben sie auf diesem Weg als Härtefall noch etwas Geld zugesagt bekommen. Tatkräftige Unterstützung kam aus dem Freundeskreis: Innerhalb kurzer Zeit haben viele helfende Hände den Schlamm aus dem Rohbau geschaufelt. Sogar aus Sachsen sei jemand angereist, sagt Klaus Dieter Heß.

Klaus Dieter Heß und sein Sohn Marcus schätzen ihren Unwetterschaden auf rund 65.000 Euro. Im Wohnhaus musste das gesamte Erdgeschoss erneuert werden. Die Heizung wurde zerstört – und im benachbarten Rohbau, in dem Marcus Heß seine Werkstatt einrichten will, stand der Schlamm 80 Zentimeter hoch. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Marcus Heß hofft, dass Starkregen und Flut in dieser Stärke ein einmaliges Ereignis bleiben. Allerdings müsse auch einiges getan werden, sagt er: Der Bachlauf müsse aufgeräumt werden und mehr Platz bekommen. Sein Vater wäre bereit, das Grundstück auf der gegenüberliegenden Seite des Baches für eine Aufweitung zur Verfügung zu stellen. Er will nur nicht die Kosten für die Arbeiten tragen müssen.

Straßen und Brücken repariert

Die Bäche machen das langgezogene Dorf Mosbach besonders reizvoll: Viele Einwohner erreichen ihre Grundstücke oder Garagen nur über Brücken. Jeder hat anders gebaut. Viele dieser Brücken und Zufahrten sind Anfang Juni beschädigt oder zerstört worden. Mittlerweile sind sie wieder repariert - wie auch die Schäden an den Straßen.

Rückblick: Nach der Flut im Juni hing ein Auto mitten über dem Bach - so viel Kraft hatte das Wasser. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Der Bürgermeister von Wutha-Farnroda, Jörg Schlothauer (parteilos), weist beim Gang durch den Ortsteil darauf hin, was der Bauhof sichtbar geschafft hat: Straßenränder geschottert, 25 Tonnen neues Bitumen aufgebracht. Ganz neu sind weiße Pfosten an einigen Stellen am Bach aufgestellt worden. Eine Auflage der Straßenverkehrsbehörde, sagt der Bürgermeister, schwere Fahrzeuge sollten die Bankette nicht befahren, sie seien nicht ausreichend stabil.

Alles wieder geräumt und beseitigt: Bürgermeister Jörg Schlothauer an der Stelle, wo vor sieben Monaten noch das Auto festging. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Neuer Sportboden in der Triftberghalle

Rund 200.000 Euro hat die Gemeinde für die Unwetterschäden bisher ausgegeben, rechnet Schlothauer vor. Das reicht von den Containern, die für den Sperrmüll der Einwohner aufgestellt wurden, bis zu den neuen Pfosten. Auch der Gewässer-Unterhaltungsverband hat entlang der Bäche gearbeitet, das Bachbett freigelegt, Böschungen mit Wassersteinen befestigt. Verärgert ist der Bürgermeister allerdings darüber, dass der Straßenbau im Ort nicht wie geplant weiter vorankommt. Die Fördermittel dafür wurden gestrichen.

Entlang des Bachs haben einige Hausbesitzer vorgesorgt und neue Rückschlagsklappen anbringen lassen. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Früher als gedacht wird dagegen die größte Flut-Baustelle im Ort abgeschlossen: Die Triftberghalle kann voraussichtlich bereits im Januar wieder genutzt werden. Auch dort war Wasser eingedrungen. Das Holzparkett hatte sich in großen Wellen kniehoch gewölbt. Jetzt liegt dort ein neuer Sportboden, freut sich Schlothauer. Im Vorraum verlegen Handwerker Fliesen, das Ende ist in Sicht. Die Kosten von 180.000 Euro zahlt die Versicherung, die Gemeinde trägt lediglich einen Eigenanteil von 5.000 Euro.

Von der Schadenshöhe die größte Baustelle in Mosbach: auch in die Triftberghalle war Wasser eingedrungen und hatte das Parkett aufquellen lassen. Jetzt wurde neuer Sportboden verlegt. Vermutlich ab Januar kann die Halle wieder genutzt werden. Die Kosten von 180.000 Euro hat fast vollständig die Versicherung übernommen. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Keine Nothilfe vom Land

Für die Schäden der Einwohner vermisst der Bürgermeister eine direkte Hilfe vom Land. Der von Umweltministerin Anja Siegesmund für solche Fälle angeregte Klimanotfonds wird noch in der Landesregierung diskutiert. Ganz anders die große Hilfsbereitschaft in der Region: Das reichte von der praktischen Unterstützung durch Firmen bis zu zahlreichen Geldspenden. 102.000 Euro waren im Sommer bei der Gemeinde eingegangen, bis Ende August wurden sie nach einem Punktesystem verteilt. 40 Familien hatten in ihren Hilfsanträgen Schäden von fast 700.000 Euro gemeldet.

Das sei aber vermutlich längst nicht alles, sagt Schlothauer. Manch einer habe seine Angelegenheiten direkt mit der Versicherung geklärt und nichts beantragt. Kurz vor Weihnachten gab es für die Betroffenen noch einmal Nachschlag: Durch zusätzliche Spenden konnten weitere 34.000 Euro verteilt werden.

Totalschaden an Auto und Heizung

Über diese Spenden hat sich Guido Kotte sehr gefreut - "ohne sie wäre es zappenduster gewesen", sagt er. Auch bei ihm in der Waldbadstraße strömte das Wasser bei dem Unwetter von zwei Seiten. Der Hainbach vor dem Haus stand innerhalb kürzester Zeit einen halben Meter hoch auf dem Grundstück, füllte den Keller bis zur Decke. Von hinten lief Wasser von den Feldern in den Garten. 70 Zentimeter hoch, hat Kotte gemessen. Das Auto vor dem Haus - Totalschaden. Die Heizung - kaputt. 55.000 Euro Schaden. Immerhin zahlte die Versicherung einiges.

Pumpen und Schottbretter

Kotte hat inzwischen vorgesorgt: Die neue Heizung steht nicht mehr im Keller, sondern auf einem hohen Sockel in einem Nebengebäude. Die neuen Kellerfenster haben hohe Plastik-Lichtschächte bekommen. Kotte hat Pumpen bestellt und an mehreren Zugängen zum Haus U-Profile angebracht, in die er Schottbretter einsetzen kann. So will er das Wasser aus Haus und Keller halten. Aber auch er schaut kritisch auf den Bach vorm Haus. Die Brücken und Durchlässe müssten verändert werden, meint er, nur bräuchte es dazu Fördermittel vom Staat. Allein könnten sich das die Anwohner nicht leisten. Auch müsse das Eigentum an diesen Brücken geklärt werden, damit sie versichert werden können. Denn das Grundstück gehört meist nur auf einer Seite den privaten Besitzern und Nutzern.

Guido Kotte hat seine neue Heizung nicht wieder in den Keller eingebaut. Nun steht sie auf einem hohen Sockel in einem Nebengebäude. Die Mehrkosten für den neuen Standort hat die Versicherung nicht übernommen. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Förderbedarf für Bach-Durchlässe

Bürgermeister Jörg Schlothauer sieht ebenfalls bei Brücken und Durchlässen großen Bedarf. Er sagt, er habe bereits mit Vertretern der Landesregierung darüber gesprochen und auf den Förderbedarf hingewiesen. Entlang des Baches gibt es auch teure Hausaufgaben für die Gemeinde: Ganz dringlich müssen in den kommenden zwei Jahren zwei Durchlässe unter Straßen erneuert werden, die zugewachsen oder verrutscht sind und deshalb dem Wasser nicht mehr genug Platz lassen. Das seien Kosten von 560.000 Euro.

Eine dringende Hausaufgabe für die Gemeinde: Dieser Durchlass unter einer Straße ist einer von zweien, die möglichst schnell erneuert werden müssen. Dafür sind in den kommenden zwei Jahren 560.000 Euro eingeplant. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Schutzkonzept für die Zukunft