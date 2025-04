Bei Multipler Sklerose handelt es sich um eine entzündliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems. Die Krankheit verläuft sehr unterschiedlich und wird deshalb auch die "Krankheit mit den 1.000 Gesichtern" genannt. MS ist nicht ursächlich heilbar. Die Erkrankung tritt zunächst in Schüben auf, wird in den meisten Fällen nach einigen Jahren aber chronisch. Symptome umfassen motorische Störungen und Gefühlsstörungen der Haut, meist in Form von Kribbeln, (schmerzhaften) Missempfindungen oder einem Taubheitsgefühl. Außerdem können unterschiedlichste Beschwerden wie Blasenstörungen, Unsicherheit beim Gehen oder beim Greifen, Doppelbilder und "verwaschenes" Sprechen auftreten. In Deutschland leben circa 280.000 Menschen mit MS. (Quelle: Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft)