Das Museum "Automobile Welt Eisenach“ hat am Freitag einen neuen Ausstellungsteil zu Forschung und Entwicklung im einstigen Automobilwerk eröffnet. Er gibt einen anschaulichen Überblick sowohl über die Serienproduktion wie auch über alle Entwicklungen.

Zu sehen sind Arbeitsplätze von Konstrukteuren, zahlreiche Modelle in verschiedenen Maßstäben sowie ausgewählte Prototypen von Fahrzeugen und Motoren. An einer 16 Meter langen Wandinstallation zeigt ein Zeitstrahl, welche Fahrzeuge das Werk von 1945 bis 1991 in Serie baute. Davon farblich abgehoben finden sich Autos, die zwar im Werk entwickelt, aber nicht für die Serie weiterverfolgt wurden.

Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Idee eines Einheitsautos zu DDR-Zeiten verworfen

Grund dafür waren nach Angaben des Kurators Lars Leonhardt die wirtschaftspolitischen Vorgaben in der DDR. So habe man in den Siebzigerjahren auf ein Einheitsauto gesetzt, diesen Plan jedoch später verworfen. Außerdem habe Geld für Investitionen gefehlt: "Die DDR konnte das Geld nur einmal ausgeben. Und da waren das Fünf-Pfennig-Brötchen und die Mietwohnung für 80 Mark wichtiger. Am Ende gab es Subventionen im Jahr von 50 Milliarden Mark, und das Geld war an anderer Stelle eben nicht da."

Die Entwicklungsabteilung im Eisenacher Automobilwerk hat trotzdem immer weiter an neuen Entwürfen gearbeitet. Man habe den Ehrgeiz gehabt, weiter mitzuspielen, sagt Kurator Leonhardt. Man sei stolz auf seine Arbeit und seine Marke gewesen.

Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Grüner Wartburg 355 Coupé aus dem Jahr 1970

Zu sehen sind in der neuen Ausstellung in der "Automobile Welt Eisenach“ auch Prototypen von Fahrzeugen, die nie in Serie gingen. Dazu gehört ein grüner Wartburg 355 Coupé aus dem Jahr 1970, der an einen VW Passat erinnert.