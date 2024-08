Bildrechte: Landratsamt Wartburgkreis/Jennifer Schellenberg

Kommunen Wartburgkreis übernimmt Eisenacher Musikschule als Träger

26. August 2024, 17:46 Uhr

Die Eisenacher Musikschule hat einen neuen Träger - den Wartburgkreis. Dabei bleibt der bisherige Name "Johann Sebastian Bach" für die Schule mit den Hauptstandorten in Bad Salzungen und Eisenach. In das Gebäude in Eisenach soll bis zu eine Million Euro investiert werden.