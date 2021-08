In Berka/Werra im Wartburgkreis ist am Samstag ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Nach Angaben der Polizei ging ein 57-jähriger Mann mit einer Motorsense auf seinen 31 Jahre alten Nachbarn los. Er verletzte ihn am Fuß und schlug ihm noch dazu mit der Faust ins Gesicht. Vorausgegangen war dem Geschehen offenbar ein länger anhaltender Zwist.

Der 57-Jährige ging mit einer Motorsense auf seinen Nachbarn los. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK