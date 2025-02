Auf MDR-Anfrage teilte eine Sprecherin des Landgerichts Dortmund mit, zehn von insgesamt 14 konspirativen Treffen der Gruppe hätten in Thüringen stattgefunden, neun davon in Eisenach. Offenbar dienten diese Treffen auch der Ausbildung von sogenannten "Supportern".

Zwei Rechtsrockkonzerte, die die Gruppierung ausgerichtet haben soll, um sich zu finanzieren, hätten nicht in Thüringen, sondern in Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern stattgefunden, so die Sprecherin des Dortmunder Landgerichts weiter.