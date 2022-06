Am Ausgang des Waldes liegt linkerhand eine besondere Wiese, die wegen der vielen Heilkräuter "Apotheke" genannt wird. Sie ist als Biotop besonders geschützt und sollte nicht betreten werden. Kurz darauf biegt der Wanderweg nach rechts ab zum Jesusbrünnlein. Der Name der eingefassten Quelle erinnert an eine Sage, wonach das Gebet eines Hirten Wasser aus dem Fels sprudeln ließ und ihn und seine Schafe vor dem Verdursten rettete.