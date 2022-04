Sehr langsam nähert sich der Triebwagen der Südthüringen-Bahn. Nur zehn Kilometer pro Stunde sind hier bei Oberrohn erlaubt. Betroffen ist nur ein kurzes Stück, etwa 200 Meter lang. Es liegt geologisch ungünstig in einem Erdfallgebiet. Schon seit Jahren muss die Strecke immer wieder gesperrt werden, weil sich die Gleise gesenkt haben, weil Schotter nachgestopft oder gar der gesamte Bahndamm neu aufgebaut werden muss. Für die Fahrgäste heißt das: Schienenersatzverkehr, für die Bahn: Kosten. Als "teures Krisenzentrum" hat Uwe Krüger, der Leiter des Regionalnetzes, diese 200 Meter im November 2018 im MDR-Interview bezeichnet.

Damals hatten Bahn und Wartburgkreis umfangreiche Arbeiten begonnen, um das Problem zu entschärfen. Der Boden senkte sich um 44 Zentimeter im Jahr. Das Gelände neben den Gleisen wurde umfassend bearbeitet. Ein Bach, dessen Wasser im Untergrund verschwand, wurde auf 250 Metern Länge zunächst provisorisch in einen Schlauch gelegt. Inzwischen verläuft er in einer Art Kanal. Ein Hang neben der Bahnlinie, der abzurutschen drohte, wurde abgetragen, ein kleiner See verfüllt. Außerdem wurde im Sommer 2019 der Bahndamm vollständig erneuert.