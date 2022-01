Die Feuerwehren im Wartburgkreis haben den am Samstag entstandenen Ölteppich von der Werra weitestgehend entfernen können. In Treffurt waren rund 1.500 Liter Heizöl ausgetreten und in die Werra geflossen. Ursache war offenbar ein geplatzter Ölfilter an einer Heizung.

Wie hier zwischen Treffurt und Großburschla war der Ölteppich am Samstag auf der Werra zu sehen. Bildrechte: Feuerwehr Treffurt