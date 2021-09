Das Unternehmen begründete dies mit der Corona-Pandemie und dem weltweiten Mangel an Halbleitern . In dieser unsicheren Lage müsse die Produktion angepasst werden. Im kommenden Jahr soll die Produktion des Opel "Grandland X" wieder anlaufen - falls die Lieferketten es erlaubten.

Die IG Metall spricht von einem unglaublichen Vorgehen. In der Betriebsversammlung vor zwei Tagen sei noch keine Rede davon gewesen, sagt der Eisenacher Bevollmächtigte Uwe Laubach, nichts sei mit den Sozialpartnern abgestimmt worden. Besonders groß ist im Werk offenbar der Ärger darüber, dass die neueste Version des Grandland im französischen Werk in Sochaux gestartet werden soll.

Schon im August 2021 standen die Bänder in Eisenach vorübergehend still. Grund waren Lieferengpässe in Südostasien in Folge der Corona-Pandemie. Ein Zulieferer in Malaysia, der elektronische Komponenten für Opel herstellt, hatte die Fertigung wegen eines Covid-19-Ausbruchs stoppen müssen.