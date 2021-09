Im Eisenacher Opel-Werk soll die Produktion bis zum Jahresende vorübergehend ruhen. Wie der Mutterkonzern Stellantis MDR THÜRINGEN bestätigte, ist ab der kommenden Woche Kurzarbeit geplant.

Das Unternehmen begründete dies mit der Corona-Pandemie und dem weltweiten Mangel an Halbleitern. In dieser unsicheren Lage müsse die Produktion angepasst werden. Im kommenden Jahr soll die Produktion des Opel Grandland wieder anlaufen - falls die Lieferketten es erlaubten.

Das Wirtschaftsministerium wollte die Pläne zunächst nicht bestätigen. Die Landesregierung sei aber informiert, ebenso wie das Sozialministerium und Ministerpräsident Bodo Ramelow, sagte ein Sprecher MDR THÜRINGEN. Die Opel-Werkleitung hat Donnerstagmorgen damit begonnen, die Belegschaft zu informieren.

Lieferengpässe während der Corona-Pandemie

Schon im August 2021 standen die Bänder in Eisenach vorübergehend still. Grund waren Lieferengpässe in Südostasien in Folge der Corona-Pandemie. Ein Zulieferer in Malaysia, der elektronische Komponenten für Opel herstellt, hatte die Fertigung wegen eines Covid-19-Ausbruchs stoppen müssen.

Opel als wichtiger Industrie-Arbeitgeber in Thüringen

Das Eisenacher Werk gehört - auch mit der in den vergangenen Jahren geschrumpften Belegschaft - zu den wichtigen Industrie-Arbeitgebern in Thüringen. In Eisenach arbeiten nach Unternehmensangaben aus dem August 2021 etwa 1.360 Beschäftigte.

2020 wurde in Eisenach damit begonnen, den Geländewagen Grandland X herzustellen. Dafür wurde das Werk, in dem zuvor die Kleinwagen Corsa und Adam gebaut wurden, zweieinhalb Monate lang umgebaut. Die Produktion war vorübergehend nach Frankreich verlagert worden, als Mitarbeiter für eine zweite Schicht fehlten.

Aushängeschild der Thüringer Wirtschaft

Viele Jahre war das Opel-Werk in Eisenach Aushängeschild für den Aufbau Ost. Der Rüsselsheimer Autobauer hatte sich gleich nach dem Fall der Mauer für die Milliardeninvestition in Thüringen entschieden. Opel setzte damit die mehr als ein Jahrhundert währende Automobilbautradition in Eisenach fort.