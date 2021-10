Ein Konzernsprecher hatte nach einem Handelsblatt-Bericht am Donnerstagabend auf Anfrage mitgeteilt, Stellantis prüfe, die beiden Produktionsstätten in Rüsselsheim und Eisenach zu eigenen Rechts- und Produktionsorganisationen zu entwickeln. So solle "die Zusammenarbeit und Flexibilität innerhalb des Stellantis-Produktionsverbundes" weiter gestärkt werden. Der Schritt solle langfristig dazu beitragen, Arbeitsplätze zu sichern. Bei Opel in Eisenach sind 1.300 Arbeitnehmer beschäftigt, die bis Jahresende in Kurzarbeit sind.