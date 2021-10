Wartburgkreis Steigende Energiekosten: Hohe Spritpreise schmerzen Pendler aus Thüringen

Jeder siebte Thüringer Arbeitsnehmer pendelt zur Arbeit in ein anderes Bundesland - rund 122.000 Menschen, so die Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit in diesem Sommer. Wenn die Spritpreise steigen, dann trifft es sie besonders. Wer in Hessen, Bayern oder Niedersachsen gutes Geld verdient, kann das wegstecken - weh tut es trotzdem. Zwei Pendler aus dem Wartburgkreis berichten.