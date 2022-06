Der frühere parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Peter Tauber, hat den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan verteidigt. Nicht die Streitkräfte des Westens seien in dem Land gescheitert, sondern die Politik vor allem der USA, sagte Tauber am Donnerstag in Bad Salzungen bei einer Gedenkveranstaltung der Bundeswehr für gefallene Soldaten. Es sei nicht gelungen, "dort eine Ordnung zu etablieren, die einen Rechtsstaat gründet, die Menschenrechten zur Geltung verschafft". Der frühere Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Peter Tauber (CDU) nahm am Donnerstag an der Gedenkveranstaltung in der Werratal-Kaserne in Bad Salzungen teil. Bildrechte: MDR/Andreas Höfer

Die Bundeswehr sei erfolgreich gewesen und habe ihre Aufträge oft unter schwierigen Bedingungen erfüllt, sagte Tauber weiter. Und sie habe in Afghanistan kämpfen gelernt. Frieden und Freiheit müssten verteidigt werden, so der CDU-Politiker, der von 2018 bis 2021 parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium war. "In einer globalisierten Welt kann unsere Freiheit morgen an einem Ort in Frage gestellt werden, den wir uns heute noch gar nicht vorstellen können." Mit dem Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan habe Deutschland auch bewiesen, dass es treu zu seinen Nato-Verbündeten stehe.

Mit Blick auf die vom Bundestag diskutierte Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum Afghanistan-Einsatz sagte Tauber, seine persönliche Bilanz falle gemischt aus. Es sei erreicht worden, dass keine terroristische Bedrohung für Deutschland mehr von Afghanistan ausgehe, so Tauber im Gespräch mit MDR THÜRINGEN. Erreicht worden sei auch, "dass es so etwas wie eine Stabilität gab, dass Mädchen zur Schule gehen konnten". Jedoch sei es nicht gelungen, "dies zu verstetigen". Man habe sich auf politischer Ebene nicht bewusst gemacht, "dass, wenn man nach Afghanistan geht, man dort lange bleiben wird".

Ich würde mir wünschen, wenn man den Mut hat klar zu sagen, Militär kann ein Mittel der Politik sein, um Stabilität und Ordnung herzustellen, das hat die Bundeswehr bewiesen im Einsatz, aber auch zu erkennen, dass das Militär allein die Lösung nicht wird bringen können. Peter Tauber, ehem. Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium

Tauber sprach auf einer Gedenkveranstaltung in der Werratal-Kaserne in Bad Salzungen, wo das Panzergrenadierbataillon 391 der Bundeswehr an drei Soldaten der Einheit erinnerte, die am 23. Juni 2009 bei einem Gefecht mit Taliban ums Leben gekommen waren. Die drei Soldaten hätten den höchsten Preis im Dienst für ihr Vaterland bezahlt, sagte Tauber. "Ihr Tod führt uns vor Augen, dass Frieden und Freiheit nicht bestehen können, wenn es keine Männer und Frauen gibt, die das Äußerste wagen." Mit diesem Gedenkstein erinnert das Panzergrenadierbataillon 391 an alle Angehörigen der Einheit, die im Dienst für die Bundesrepublik Deutschland ihr Leben verloren. Bildrechte: MDR/Andreas Höfer