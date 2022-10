Gemeinsam mit Freunden organisierte die Familie Nachtwachen an der Koppel. Dabei geholfen hat auch eine junge Frau, die hier eine Reitbeteiligung hat. "Ich finde das furchtbar", sagt sie. "Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, mutwillig ein Tier zu verletzen."

Große Angst und Besorgnis nimmt auch der Treffurter Bürgermeister Michael Reinz bei Pferdehaltern und in der Bevölkerung wahr. In der Region gibt es eine lange Tradition der Pferdezucht. Die Taten seien nicht nachvollziehbar: "Was hat ein Pferd einem Menschen getan?"