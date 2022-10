Sie haben "das Abenteuer gewagt": Lange hatten Patricia und Marcus Stäblein aus Bad Liebenstein vor fünf Jahren überlegt, ob sie die Reitanlage in Gräfen-Nitzendorf von den bisherigen Betreibern übernehmen sollten. Schließlich haben beide einen Job, sie ist im Klinikum Bad Salzungen angestellt, er selbstständig. Aber dann sagten sie mutig ja. Schließlich betreibt Patricia Stäblein seit Kindheit Reitsport, eine Leidenschaft. Ihr Mann ist da "mit reingerutscht". Aber das mit voller Kraft, denn es gehören auch noch landwirtschaftliche Flächen dazu, Heu will produziert werden.

Ihr Ziel sei es gewesen, die Pferdehaltung noch artgerechter zu machen, sagt Patricia Stäblein. Pferde sind Steppentiere, erklärt sie, müssten sich viel bewegen und den ganzen Tag über immer wieder fressen, eher acht bis vierzehn kleine Mahlzeiten als - wie in Ställen üblich - drei bis vier größere Portionen am Tag. Darauf sei ihr Organismus eingerichtet. Aber wie setzt man das um? Die Stäbleins schauten sich um - und fanden schließlich das markengeschützte Konzept des "HIT Aktivstall", das ihren Vorstellungen entsprach. In den vergangenen beiden Jahren haben sie das mit familiärer Unterstützung auf ihrem Gelände umgesetzt.

Hier stehen die Pferde am Futterautomaten an. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Der besteht aus einer Art Unterstand mit Heudepot und einer schmalen Box, in die das Tier hinein läuft. Jedes trägt einen kleinen runden Transponder, entweder am Halsband oder in die Mähne eingeflochten. Dadurch erkennt der Automat, welches Pferd Futter haben will - und gewährt es ihm: Am Kopfende der Futterbox fährt eine Metallwand so weit herunter, dass das Pferd seinen Kopf ins Heu tauchen und fressen kann. Zusätzlich wird auch Kraftfutter ausgegeben. Ist ausreichend Zeit vergangen, fährt die Wand langsam wieder hoch, das Tier verlässt die Box durch eine Seitenwand.