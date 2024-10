Das Planetarium in Bad Salzungen im Wartburgkreis wird am Sonntag auf den Tag genau 40 Jahre alt. Wie Kursleiter Hartmut Wirsing MDR THÜRINGEN sagte, habe es am 6. Oktober 1984 die erste öffentliche Vorführung der Sternenwelt im Bad Salzunger Planetarium am Burgsee gegeben.