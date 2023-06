An dieses Ereignis erinnerte die frühere Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) in ihrer Laudatio. Das Picknick sei ein Schlüsselmoment für den Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 und die deutsche Wiedervereinigung gewesen. Die Anliegen und Ziele der Bewegung aber haben nichts von ihrer Aktualität verloren, so Lieberknecht. Denn Frieden und Freiheit seien nicht mehr selbstverständlich. Das mache nicht nur der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine deutlich.