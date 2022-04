Die Polizei ist am Mittwoch bundesweit gegen mutmaßlich rechtsextremistische kriminelle Vereinigungen vorgegangen . Unter Führung von Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt wurden in elf Bundesländern insgesamt 61 Immobilien von 50 Beschuldigten durchsucht, unter anderem in Eisenach und Erfurt.

Drei Beschuldigte wurden nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Eisenach festgenommen, eine weitere Person im hessischen Rotenburg an der Fulda. Es handelt sich um Leon R., Maximilian A., Eric K. und Bastian A., die Führungspositionen in der von Eisenach aus agierenden Kampfsport-Gruppierung "Knockout 51" inne gehabt haben sollen. Gegen alle vier ordnete der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe bis zum Mittwochabend Untersuchungshaft an. Das berichtete der ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam in der "Tagesschau" am Mittwochabend.