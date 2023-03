Nach einem Raub am vergangenen Wochenende in Bad Salzungen (Wartburgkreis) hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen gefasst. Wie die Beamten mitteilten, wurde Donnerstagabend ein 35-Jähriger festgenommen. Den Angaben nach soll er noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Ein 20-Jähriger sitzt bereits in U-Haft.