Am Ufer der Werra in Mihla im Wartburgkreis ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirken vor. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 58-Jährige in der Nacht zu Sonntag mit seinen drei Hunden nah am Flussufer unterwegs.