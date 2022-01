Seit 2013 hat das Unternehmen in Creuzburg im Wartburgkreis die Produktion aufgebaut. Immer wieder mussten Prozesse angepasst oder umgeworfen, Maschinen verändert oder erneuert werden, berichtet Rodlberger. "Heute haben wir den Prozess im Griff und wissen, worauf es ankommt."

Die Fertigung ist aufwändig. Das beginnt bereits bei der Vorbereitung: Ein Greifer hebt die Buchenstämme zunächst in dampfende Kochgruben, in denen sie rund 60 Stunden in heißem Wasser einweichen. Das Bad soll Risse bei der weiteren Verarbeitung verhindern. Anschließend werden sie entrindet und auf Längen von sechs oder acht Fuß - zwei bis zweieinhalb Meter - geschnitten.