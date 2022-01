Zwangspause beendet Produktion bei Opel in Eisenach wieder angelaufen

Drei Monate war Zwangspause bei Opel in Eisenach. Viele der 1.300 Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit und blieben zu Hause. Schuld war der Chipmangel, der die ganze Branche betrifft. Noch vor Wochen fürchteten viele Beschäftigte, ihr Werk könnte für immer schließen. Im Werk wurde indes hier und da renoviert und investiert. Am Donnerstag ist nach zahlreichen Vorarbeiten die Fertigung wieder angelaufen. Um die 25 Fahrzeuge pro Stunde könnten es bald wieder in zwei Schichten werden.