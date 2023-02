Im Prozess um einen Überfall auf den Wirt der Rechtsextremisten-Kneipe "Bull's Eye" in Eisenach hat der Angeklagte umfangreich ausgesagt. Der 30-jährige Johannes D. gestand am Montag vor dem Landgericht Meiningen unter anderem, das Opfer Leon R. vorab ausgespäht zu haben. Er selbst sei bei dem Überfall im Dezember 2019 in Eisenach nicht dabei gewesen. D. ist wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung angeklagt.