Zwei junge Thüringer sind am Sonntag bei einem Quad-Unfall ums Leben gekommen. Laut Polizei waren die 19 und 22 Jahre alten Männer gemeinsam auf dem Fahrzeug auf einer Landstraße bei Hohenroda-Mansbach in Osthessen unmittelbar an der Landesgrenze unterwegs.

