Es sollte ein Paradies werden: für seltene Rinder, bedrohte Vögel, robuste Pferde - die "Wilden Weiden" in Dankmarshausen. Doch das Naturschutzprojekt endete in einer Katastrophe. Am Ende gab es: Tote Rinder, abgemagerte Tiere und es ist viel Geld umsonst investiert worden.