Hier lässt es sich leben: ein Wohnblock mit vier Eingängen, ruhig am Waldrand gelegen in einem Ruhlaer Seitental. 1975 wurde das Gebäude in der Wintersteiner Straße fertiggestellt, einige wohnen von Anfang an hier.

Solche Menschen - damit meint sie die Hausverwaltung Ivere Property Management GmbH in Gera und den Eigentümer, die Immobiliengesellschaft I/REM Invest/Real Estate Management GmbH im hessischen Dreieich. An die Hausverwaltung zahlen die Bewohner der 25 Wohneinheiten neben der Miete auch die Nebenkosten, aber die sind beim Versorger nicht angekommen. Seit mehreren Monaten schon wartet die Ohra Energie GmbH mit Sitz im Landkreis Gotha auf Geld, sagt Prokurist Volkmar Braune.

Am 25. September schuf der Versorger Fakten und baute die Gasuhr aus. In Ruhla ist es ohnehin immer etwas kälter als beispielsweise in Eisenach - drei bis vier Grad, heißt es in der Bergstadt. "Ganz furchtbar" findet Katrin Ratz die Situation. Die junge Frau war erst im Juni eingezogen, nun das. Duschen kann sie bei Freunden. In der Wohnung zieht sie sich dick an, beim abendlichen Fernsehschauen hilft eine Decke. "Aber jetzt wird's Winter! Das ist eine Katastrophe."