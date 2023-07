Eine Scheune ist in der Nacht zum Sonntag in Motzlar in der Nähe von Schleid (Wartburgkreis) abgebrannt. Wie die Landeseinsatzzentrale Thüringen am Sonntag mitteilte, waren in der Scheune rund 70 Heuballen und landwirtschaftliches Werkzeug gelagert.

Die Scheune brannte komplett aus. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck