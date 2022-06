Gutes Fleisch und geheime Gewürze

Das betrifft zum einen die Rohstoffqualität - das Fleisch muss aus dem Biosphärenreservat stammen, von Strohschweinen oder idealerweise Bio-Schweinen. Dann muss der Schinken nach dem Salzen mindestens fünf Monate ausreifen. Gewürzt wird mit einer einheitlichen Mischung - nur mit Naturgewürzen. Thüringer Thymian gehört dazu, verrät Wenzel, Pfeffer - "und ein paar kleine Feinheiten, die ein Geheimnis bleiben", lacht er.

Vor allem aber: keine E-Stoffe. Keine Konservierungsmittel, keine Antioxidantien. Anstelle von Pökelsalz, das für eine stabile rote Farbe sorgt, wird ausschließlich Siedesalz verwendet. Der Schinken muss natürlich ausreifen.

Regionale Produkte stärken

Beteiligt an dem Vorhaben sind neben den acht Betrieben in drei Ländern auch die Rhön GmbH, der Rasdorfer Verein GenussKultur und die Verwaltungen des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön. Mit dem Schinken wolle man "ein weiteres Aushängeschild für die Produkte mit der besonderen Qualität aus dem Biosphärenreservat schaffen", so Projektbegleiter Thomas König von der Rhön GmbH.

Und Ulrike Schade, die Leiterin der Thüringer Verwaltungsstelle des Schutzgebietes, nennt die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe "ein wichtiges Ziel im Biosphärenreservat". Das Highlight der Fleischerei: Schinken nach spanischer Art. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Tägliche Pflege notwendig

An Samstag soll der erste Biosphären-Schinken aus der Rhön angeschnitten werden, zum 200. Geburtstag des Landkreises Fulda. So weit sind die Schinken von Christian Wenzel noch nicht, sie müssen noch weiter reifen. Der ursprünglich geplante Starttermin war der Rhöner Wurstmarkt in Ostheim Anfang Oktober.

Und so prüft der Fleischer fast täglich in seinem Reifekeller die Schinken. Auch wenn Luftfeuchtigkeit und Temperatur in dem Raum automatisch geregelt werden: ohne den Menschen geht es nicht, sagt Wenzel. Die Oberfläche darf nicht zu feucht und nicht zu trocken sein. Das braucht Pflege, ein leichtes Drücken oder Tasten: "Man sieht’s, fühlt’s, riecht’s." Mal muss mehr Luft dran, mal braucht der Schinken mehr Ruhe. Täglich prüft Christian Wenzel den Reifegrad seiner Waren. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Qualitätsprodukt mit Siegel

Am Ende hat das Fleischstück durch das Salzen und Trocknen 40 bis 50 Prozent seines Gewichts verloren. Aber wird das wirklich ein einheitlicher Schinken, werden alle gleich schmecken? Nicht ganz, vermutet Wenzel. Schließlich sind in jedem Betrieb die Bedingungen etwas anders - und "jeder hat ein anderes Händchen dafür". Aber im Grunde sei es das gleiche Qualitätsprodukt, ein Aushängeschild für die Rhön. Dafür gibt es dann auch das Siegel der Rhön GmbH.