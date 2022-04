Die GPE-Gruppe hat ihre Schließungspläne für das Kunststoffunternehmen Multicon in Seebach im Wartburgkreis am Dienstag bestätigt. Geschäftsführer Oliver Muz teilte auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mit, der Standort solle bis Jahresende geschlossen werden, betroffen seien bis zu 40 Beschäftigte.

Multicon stellt Kunststoffspritzteile für die Automobilindustrie und Industrieautomation her. Erst am Montag hatten die Beschäftigten erstmals einen Betriebsrat gewählt, der sich nach Angaben der IG Metall am Donnerstag konstituieren wird.