Mit dem Alarm hat es damals nicht so richtig geklappt, erinnert sich Herbert Heller. Der 75-jährige war damals stellvertretender Wehrführer der Feuerwehr Schweina. Am frühen Morgen des 4. Februar 1982 hatte die Verwalterin im Schloss das Feuer entdeckt und die 112 gewählt.

Im ersten Anlauf wartete die ältere Dame nicht ab, bis die Verbindung stand. Beim zweiten Anlauf war die Information kryptisch, sagt Heller: "Im Schloss brennt es!" Allerdings gibt es in Schweina drei Schlösser - Marienthal, Glücksbrunn und Altenstein. Und selbst als Heller als einer der ersten am Altensteiner Schloss eintraf, war zunächst nichts von einem Feuer zu sehen.

Saal stand bereits in Flammen

Sie mussten mehrfach an der Tür klopfen, bis sie eingelassen wurden. Die Verwalterin hatte selbst versucht, das Feuer zu löschen. Es war dunkel im Schloss, erinnert sich Heller. Wegen Bauarbeiten waren die Fenster mit Decken und Matratzen zugestellt. Sie folgten der Frau ins Obergeschoss, das bereits verqualmt war und stellten fest: "Die rechte Seite, der Herzogsaal, stand schon in vollen Flammen. Das hat man von außen nicht gesehen."

Schloss Altenstein nach dem Brand im Jahr 1982. Bildrechte: Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten

Die Bauweise habe das Ausbreiten des Feuers begünstigt, sagt Herbert Heller. Decken und Wände waren mit Holz getäfelt und mit Torfmull und Strohgemisch isoliert. Deshalb fraß sich das Feuer durch bis auf die andere Seite des Dachstuhls.

Eiszapfen an den Leitern

Einige Wehren der Region mit mehr als 100 Feuerwehrleuten wurden alarmiert. Der Einsatz hat sich für sein Leben eingeprägt, sagt Achim Kupfer aus Steinbach. Er war als 27-jähriger Feuerwehrmann dabei. Sechs Grad minus, 20 Zentimeter lange Eiszapfen an den Leitern. Von der Ostseite aus seien sie mit Steckleitern in das Gebäude gelangt und hätten versucht, das Feuer von innen zu bekämpfen, obwohl die Decken bereits brannten. "Wir haben Löcher von unten reingestoßen und versucht, dort Wasser reinzubringen, aber das war schier gar nicht mehr möglich!"

Sie haben als Feuerwehrleute damals den Brand bekämpft: Achim Kupfer aus Steinbach (li) und Herbert Heller aus Schweina. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

NVA-Soldaten retten Kunstgegenstände

Das Wasser aus der Steigleitung und dem Teich vor dem Schloss reichte nicht. Deshalb wurde eine anderthalb Kilometer lange Schlauchstrecke bis zur Altensteiner Höhle gelegt. Irgendwann war klar, dass es nur noch darum gehen konnte, möglichst viel Wertvolles aus dem Schloss zu retten. Dabei halfen auch Soldaten der NVA und Mitarbeiter der benachbarten Fachschule.

Bleiglasfenster wurden ausgebaut, Kunstgegenstände und Möbel herausgeholt. Dabei ging in der Eile einiges zu Bruch, hat Achim Kupfer beobachtet: "Das hat einem auch wehgetan, wenn ein Kronleuchter nicht so durch die Tür ging und Schaden nahm." Er erinnert sich an einen großen Sessel, den er stehen lassen musste, weil er für ihn alleine zu schwer war.

Flammen schlagen aus dem Dach

Peter Watzek wohnt seit 1953 auf dem Gelände des Schlossparks Altenstein, seine Familie hatte die frühere herzogliche Gärtnerei übernommen. Als ihn in der Frühschicht ein Kollege fragte, ob er davon gehört habe, dass das Schloss brennt, glaubte er zunächst an einen Scherz.

Doch als er hinfuhr, bot sich ein Bild des Schreckens, wie er sagt: "Die Feuerwehrautos, die auf der Wiese standen, ein Haufen Leute, die herumrannten, es war entsetzlich. Und dann sah ich auch auf der rechten Seite vom Schloss, dass dort bereits die Flammen aus dem Dach schlugen."

Schloss gehört zum Baustil Neorenaissance

Als einer der wenigen Einheimischen kannte Watzek das Schloss von innen, vom Keller bis zum Dachboden. Er hatte den Verwaltern gelegentlich geholfen, hatte in ihrer Abwesenheit geheizt oder nicht benötigte Möbel auf den Dachboden getragen. Die Handwerkskammern nutzen das Gebäude damals als Schulungs- und Erholungsheim.

Aber es atmete durchaus noch den Charme und Prunk der einstigen herzoglichen Sommerresidenz im Stil der englischen Neorenaissance. Watzek schwärmt von der "traumhaft schönen Ausstattung": "Das Innere des Schlosses war gepflegt, die vielen Gegenstände, die Vitrinen mit den kostbaren böhmischen Gläsern und Kaminfiguren und alles, was da war, jede Menge Bilder aller Art, und dann zu wissen, dass das alles verloren ist, das war schon schlimm." Der größte Teil der Decke im Speisesaal wurde nach alten Fotos aufwändig nachgebaut. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Tränen über ein Stück Heimat

Schuld an dem Feuer war ein Kurzschluss in der veralteten und maroden Elektroanlage, das hatten damals mehrere Gutachten festgestellt, sagt die heutige Schlossverwalterin, Susanne Rakowski. Sie hat das Feuer als Kind erlebt, sah den Rauch vom Schulhof der Grundschule aus aufsteigen und erinnert sich, dass Lehrerinnen die Tränen über die Wangen liefen. Als Kind habe sie das Ausmaß damals nicht begriffen, "diese Zerstörung, dass uns der Brand ein Stück Heimat genommen hat."

Bisher 18 Millionen Euro investiert

40 Jahre nach dem großen Feuer ist das Schloss immer noch nicht wieder vollständig hergestellt. Das lag zunächst am Geldmangel, sagt Rakowski. 1985 wurde ein neuer Dachstuhl gebaut und eingedeckt. 1993 übernahm die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten die Immobilie. Zunächst steckte sie viel Energie in den Landschaftspark mit seinen historischen Parkarchitekturen. Dann wurde das Dach erneut angefasst und nach dem ursprünglichen Baustil aus den 1880er Jahren gestaltet.

Während des Brandes hatte die Feuerwehr einen Teil der Bleiglasfenster ausgebaut. Sie sind erhalten, wurden restauriert und wieder eingebaut. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Seither wurden 18 Millionen Euro verbaut. Für Stiftungsdirektorin Doris Fischer ist das Glas deshalb eher halb voll als halb leer: "Wir haben unglaublich viel schon erreicht, die gesamte Außenhülle des Schlosses ist fertiggestellt. Wir sind eigentlich auf einem guten Weg."

Brahms-Gedenkstätte im Schloss

Von außen sieht das Schloss auf den ersten Blick aus wie auf den alten Postkarten. Innen allerdings ist es ein Rohbau. Leitungen hängen aus den Wänden, das Haupttreppenhaus ist seitlich mit Planken gesichert. Nur zwei Räume sind bisher vollständig hergestellt und werden museal genutzt. In dem einen ist eine Brahms-Gedenkstätte entstanden, das norddeutsche Professoren-Ehepaar Renate und Kurt Hofmann hat sie mit ihrer Privatsammlung ausgestattet.

Der Komponist Johannes Brahms war mehrfach auf dem Altenstein zu Gast bei Herzog Georg II von Sachsen-Meiningen. Ein zweiter Raum zeigt eine weitere Sammlung der Hofmanns: chinesische Schnupftabak-Fläschchen, kleine Kostbarkeiten in einer Vielzahl von Formen und Material.

Lediglich zwei museale Räume im Schloss sind bereits fertiggestellt. In dem einen ist eine Sammlung chinesischer Schnupftabakfläschen zu sehen. Die Ausstellung stammt von einem norddeutschen Professoren-Ehepaar. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Originalstücke und Rekonstruktionen

Der historische Speisesaal hat bereits einen Teil seiner ursprünglichen Ausstattung zurückerhalten. Die aufwändige Holzdecke wurde rekonstruiert, die Wandtäfelung in weiten Teilen fertiggestellt. Auch die beiden Kamine sind komplett. Die Originalteile sind an der grau-weißen Marmorierung zu erkennen, was ersetzt wurde, erscheint in schlichtem Weiß. Ähnlich bei den Fenstern: wo das ursprüngliche Bleiglas gerettet wurde, ist es restauriert wieder eingebaut worden. Woanders fehlen die bunten Dekore. Im Sommer bekommt der Speisesaal einen neuen Holzboden nach historischer Vorlage - ein Geschenk von Parkettlegemeistern, freut sich Doris Fischer.

Fördermittel für Schloss Altenstein

Sie weiß, dass noch viel zu tun bleibt: Der restliche Innenausbau des Schlosses. Zwei Terrassen auf der Schlossrückseite müssen instandgesetzt werden, ebenso der historische Küchenbau und die Reste der alten Burg auf einem Felsen hinter dem Gebäude. Aber mittlerweile hat sich die finanzielle Situation der Stiftung durch das Sonderinvestitionsprogramm von Bund und Land für die Thüringer Schlösser deutlich verbessert. Rund 13 Millionen Euro sind Anfang des Jahres für den Altenstein bewilligt worden.

Ursprünglich lagen in diesem Teil des Obergeschosses die privaten Räume des Herzogpaares. Die Zwischendecke wird nicht wieder eingebaut, der Raum soll zum Konzertsaal werden. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Konzerte und Veranstaltungen ab 2028?

Allerdings müssen die konkreten Planungen der Stiftung noch einmal von den Geldgebern bestätigt werden. Dann, so hofft Doris Fischer, könnten die Arbeiten am Altenstein im Jahr 2028 abgeschlossen werden. Die Besucher sollen dort künftig Veranstaltungen und Konzerte erleben können. Dafür wird im Obergeschoss ein Konzertsaal ausgebaut, an der Stelle, wo einst Herzog Georg II seine Privatgemächer hatte.