Schloss Altenstein im Wartburgkreis profitiert vom 200-Millionen-Euro-Paket für die Thüringer Schlösser. Das hat am Donnerstag die Baukommission entschieden, die die gemeinsame Sonderinvestition von Bund und Land begleitet. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten hatte den Bedarf für Schloss und Park Altenstein vorab auf rund 13 Millionen Euro geschätzt. Mit dem Geld soll die Sanierung des Schlosses fertiggestellt werden. Dazu zählen auch der historische Küchenbau und die Schlossterrassen.

Neben Schloss Altenstein hat die Baukommission Vorhaben bei fünf weiteren Thüringer Schlössern bestätigt. Das sind Schloss Sondershausen, die Heidecksburg in Rudolstadt, Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden, Schloss und Park Molsdorf sowie Schloss Bertholdsburg in Schleusingen. Weitere elf Projekte waren bereits im September benannt worden.