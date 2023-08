In Eisenach sind über die Sommerferien die Baustellen in Schulen und Sporthallen vorangekommen. So wurden in der Oststadtschule Akustikdecken in den Fluren eingebaut, die den Schall dämpfen. Im zweiten Obergeschoss wurden für allein rund 180.000 Euro in den vergangenen Monaten naturwissenschaftliche Fachräume hergerichtet und zwei Klassenzimmer saniert. Bisher wurden in den Altbau nach Angaben der Stadt rund 1,4 Millionen Euro investiert. Bis Ende kommenden Jahres sollen dann auch die restlichen Räume, Toiletten und Keller instandgesetzt werden.