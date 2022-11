Unbekannte hatten sich in den vergangenen zwei Wochen in Thüringen bereits öfter an Geldautomaten zu schaffen gemacht. So sprengten bislang Unbekannte zum Beispiel in Elxleben im Landkreis Sömmerda einen Geldautomaten und flüchteten. In Ruhla im Wartburgkreis versuchten Unbekannte einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum aufzubrechen.