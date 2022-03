Heute schreiben die Kinder in der Schule meist nur noch in Druckbuchstaben. Die moderne Technik hat das Schreiben zusätzlich verdrängt und die Handschrift oft verschlechtert. "Ich habe schon immer gerne schön geschrieben, aber durch die Arbeit mit dem Computer hat das nachgelassen", sagt Angela Schenderlein. "Man schreibt nur noch mal auf die Schnelle etwas auf, das beispielsweise die Kunden nicht mehr lesen können, sondern nur man selbst." So wie ihr geht es vielen.

Die Vielfalt der Materialien ist ebenfalls groß: Pinsel, Bleistift, Feder, Filzstift oder was der Schreibwarenladen noch so hergibt. Die persönlichen Vorlieben entscheiden natürlich auch. Bei dem dreimonatigen Workshop probieren die Teilnehmerinnen alles einmal aus: Zum einen, um die Materialien kennenzulernen, und zum anderen, um herauszufinden, was ihnen am meisten liegt.