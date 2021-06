Nachbarn sind beispielsweise die Wintersportler vom WSC07 Ruhla: Vom Verein ist Ingo Albert gekommen, um sich den fertigen Aktivpark anzuschauen. Er interessiert sich vor allem für das Asphaltband, das in zwei großen, miteinander verbundenen Kreisen um das Gelände gelegt wurde, insgesamt 800 Meter lang. Als Trainingsstrecke für Inliner oder Skiroller "ist das top", sagt Albert. Bisher sei es immer ein großer Aufwand gewesen, die Kinder irgendwohin zu fahren, wo sie im Sommer rollen konnten. Jetzt gebe es das hier vor der Haustür, in Seebach. Im Winter könnte es selbst mit dünnerer Schneeauflage für Langlauf reichen, meint Albert und setzt hinzu, dass auch andere Vereine hier gute Bedingungen finden. Die Kinder könnten sich hier bewegen und Sport machen - darauf komme es an.

Und das tun sie: kaum haben sie Rutschen, Kletterstangen, Seilbahn und Schaukeln ausprobiert, da entdecken einige, dass Jugendliche gleich daneben auf einer Rasenfläche zwischen zwei Toren Fußball spielen - und wollen mitmachen. Der Bolzplatz gehört auch zum Aktivpark, soll aber wie bisher auch weiter als Festplatz genutzt werden. Am 26. Juni wird das gesamte Gelände mit einer Eröffnungsparty eingeweiht. Um 15 Uhr geht es los – bis Mitternacht. Das ist trotz der Lage am Ortsrand kein Problem: es gibt Lampen an den Wegen - und sogar Flutlichtmasten für eine Sportbeleuchtung. Da kann auch in der dunklen Jahreszeit nach Feierabend trainiert werden.