Das Eisenacher Frühlingsfest Sommergewinn hat von den Behörden grünes Licht bekommen. Nach zwei Jahren Pause können alle Freiluftveranstaltungen in dieser Woche ohne Corona-Auflagen stattfinden: am Freitag der Fackel- und Lampionumzug zur Eröffnung des Rummels auf dem Festplatz Spicke, am Samstag der Festumzug mit Streitgespräch auf dem Markt und am Sonntag das Feuerradrollen.