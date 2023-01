Nach drei Jahren Pause wird es in diesem Jahr beim Eisenacher Sommergewinn wieder die beliebten Kommersch-Abende geben. Sie finden am Wochenende vor dem Festzug in der Werner-Aßmann-Halle statt und bieten ein buntes Programm mit Musik, Tanz, Brauchtum und Stiegker Humor .

In diesem Jahr will der Eisenacher Sommergewinn das Immaterielle Kulturerbe in den Mittelpunkt stellen. Bildrechte: dpa

Daran will auch der Erfurter Kressegärtner Ralf Fischer mit einem eigens für den Umzug zum Eisenacher Sommergewinn gebauten Festwagen teilnehmen. Auf der Karre sollen Fotos zeigen, wie das Wintergemüse traditionell in der Klinge angebaut wird, sagte Fischer MDR THÜRINGEN.

Auf dem bunt geschmückten Wagen werden auch Körbe mit frischer Brunnenkresse mitfahren. Außerdem wird bis zum Sommergewinn noch Brunnenkresse-Samen in kleine Tütchen umgefüllt, die dann an die Besucher an der Strecke verteilt werden sollen. Er sei mächtig stolz, das erste Mal an Deutschlands größtem Frühlingsfest teilnehmen zu können, so Fischer.