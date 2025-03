Besucher sollten die Parkhäuser Am Markt und in der Sommerstraße/Ecke Uferstraße nutzen. Das Parkhaus Am Markt kann in der Zeit des Festumzuges von circa 14 Uhr bis 16.30 Uhr nicht verlassen werden.

Außerdem gibt es die Parkplätze 1, 2 und 3 im Mariental (an der B19), in der Karl-Marx-Straße (gegenüber Logotel), am Frauenplan (beim Bachhaus) und an der Werner-Aßmann-Halle (Julius-Lippold-Straße). Auch die außerhalb des unmittelbaren Stadtzentrums liegenden Nebenstraßen können zum Parken genutzt werden. Behinderten-Parkplätze gibt es in der Karl-Marx-Straße.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Reichel

Der Festzug am 29. März dauert von etwa 11 Uhr bis gegen 17 Uhr. Auf diesen Straßen gibt es daher ein Parkverbot:

Adam-Opel-Straße

Kasseler Straße

Frankfurter Straße

Ehrensteig

Katharinenstraße

Georgenstraße

Hospitalstraße

Hinter der Mauer

Sophienstraße

Nicolaistraße

Karlsplatz

Johannisstraße

Johannisplatz

Schmelzerstraße

Markt

Während des Festumzuges sind diese Straßen zudem ab 13 Uhr gesperrt. Die Sperrung zwischen Georgenstraße Ecke Hospitalstraße bis zum Markt bleibt bis Sonntagmorgen.

Der Durchgangsverkehr zwischen Eisenach und Förtha (B84) wird umgeleitet: Ab Eisenach über die B19 nach Wilhelmsthal, Etterwinden bis nach Waldfisch (Abfahrt an der Umgehungsstraße). Dann über die Landesstraße L1023 in Richtung Möhra und Ettenhausen nach Marksuhl zur B84.

Die Überlandbuslinien nach Eisenach fahren an beiden Festumzugstagen die Innenstadt nicht an. Die Linie 190 verkehrt am 29. März direkt über die Wartburgallee und fährt den Karlsplatz nicht an.

Die Linie 3 des Stadtverkehrs verkehrt am 29. März ebenfalls direkt über die Wartburgallee und fährt den Karlsplatz nicht an.

Für die Kommerschabende am 21. und 22. März 2025 in der Werner-Aßmann-Halle brauchen Besucher Eintrittskarten. Sie werden in der Touristinformation am Markt für 17 bzw. 19 Euro verkauft. Auch an der Abendkasse gibt es ab 18 Uhr in der Regel noch Karten.

Für den Umzug am 29. März 2025 wird kein Eintritt verlangt.

