Am Tag des Festumzugs werden die Freiwilligen Feuerwehren und weitere Vereine an den Zugangsstellen zum Festumzug um einen Obolus in Höhe von 3 Euro pro Erwachsenem bitten. Kinder sind natürlich ausgenommen. Dafür erhält man die aus Leder geprägte Festplakette oder auch die Festschrift.

Mit dem Obolus wird nach Angaben der Veranstalter die Finanzierung des Sommergewinns gesichert. Aus den Einnahmen dieses Verkaufs muss der Festumzug im kommenden Jahr mit finanziert werden.

Besucher sollten die Parkhäuser Am Markt und in der Sommerstraße/Ecke Uferstraße nutzen. Das Parkhaus Am Markt kann in der Zeit des Festumzuges am Sonnabend, dem 18. März, von circa 14 Uhr bis 16.30 Uhr nicht verlassen werden.

Außerdem gibt es die Parkplätze 1, 2 und 3 im Mariental (an der B 19), in der Karl-Marx-Straße (gegenüber Logotel), am Frauenplan (beim Bachhaus) und an der Werner-Aßmann-Halle (Julius-Lippold-Straße). Auch die außerhalb des unmittelbaren Stadtzentrums liegenden Nebenstraßen können zum Parken genutzt werden. Behinderten-Parkplätze gibt es in der Karl-Marx-Straße.

Am Festplatz Spicke wird zum Familientag am Mittwoch, dem 23. März, die Adam-Opel-Straße zur Einbahnstraße. Die Ausfahrt aus der Adam-Opel-Straße ist von etwa 14 Uhr bis 20 Uhr nur über die Nicolaus-Otto-Straße und Stedtfelder Straße möglich. Dadurch kann in einem ausgeschilderten Teilbereich der Adam-Opel-Straße zusätzlich am Fahrbahnrand geparkt werden.

Am Opelwerk Eisenach wird in der Adam-Opel-Straße eine Fläche gegenüber der Zulieferfirmen kurzfristig bereitgestellt. Die Verfügbarkeit hängt jedoch vom Lieferverkehr für Opel an diesem Tag ab. Die Zufahrten zu den Firmengeländen sind unbedingt frei zu halten.

Bunt geschmückte Menschen und Wagen sind beim Festumzug des Eisenacher Sommergewinns 2022 zu sehen. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Regionalverkehr

Die Überlandbuslinien fahren an beiden Tagen die Innenstadt Eisenachs nicht an.

Die Linie 110 von Geisa (ab 15:27 Uhr) kommend, verkehrt am 18. März über die Hohe Sonne zum Zentralen Busbahnhof (ZOB)/Hauptbahnhof.

Die Linie 190 verkehrt am 18. März direkt über die Wartburgallee und fährt den Karlsplatz nicht an.

Die Linie 170 fährt zum Festumzug am 18. März (ab 12 Uhr bis 17 Uhr) wie folgt:

stadtauswärts: ZOB/Hauptbahnhof – Schillerstraße - Goethestraße – Clemdastraße (Ersatzhaltestelle) – Rennbahn – Thälmannstraße – Kasseler Straße – danach unveränderte Linienführung.

stadteinwärts: unveränderte Linienführung bis Kasseler Straße – Thälmannstraße – Rennbahn – Clemdastraße (Ersatzhaltestelle) – Goethestraße – Schillerstraße – ZOB/Hauptbahnhof

Die Linie 170 verkehrt vor und nach dem Festumzug bis 12 Uhr und wieder ab 17 Uhr sowie am 19. März:

stadtauswärts: ZOB/Hauptbahnhof – Sophienstraße – Rot-Kreuz-Weg – August-Bebel-Straße – Bleichrasen (Ersatzhaltestelle) – Westbahnhof – unveränderte Linienführung.

stadteinwärts: ab Westbahnhof – Bleichrasen (Ersatzhaltestelle) – August-Bebel-Straße – Karl-Marx-Straße (Ersatzhaltestelle vor der Schule) – Clemdastraße (Ersatzhaltestelle) – Goethestraße – Schillerstraße – ZOB/Hauptbahnhof

Die Linie 160 fährt am 18. und 19. März auf dieser Strecke:

stadtauswärts: ZOB/Hauptbahnhof – Rennbahn – Grüner Baum – unveränderte Linienführung

stadteinwärts: unveränderte Linienführung – Rennbahn – ZOB/Hauptbahnhof

Stadtverkehr Eisenach



Die Linie 3 verkehrt am 18. März 2023 direkt über die Wartburgallee und fährt den Karlsplatz nicht an.

Die Linie 1 fährt zum Festumzuges am 18. März ab 12 Uhr bis 17 Uhr:

stadtauswärts: ZOB/Hauptbahnhof Schillerstraße – Goethestraße – Clemdastraße (Ersatzhaltestelle) – Karl-Marx-Straße (Ersatzhaltelle vor der Schule) – Grüner Baum – danach unveränderte Linienführung.

stadteinwärts: unveränderte Linienführung bis Grüner Baum – Karl-Marx-Straße (Ersatzhaltestelle vor der Schule) – Clemdastraße (Ersatzhaltestelle) – Goethestraße – Schillerstraße – ZOB/Hauptbahnhof

Vor und nach dem Festumzug fährt die Linie 1 am 18.03 bis 12 Uhr bzw. wieder ab 17 Uhr sowie am 19. März:

stadtauswärts: ZOB/Hauptbahnhof – Sophienstraße – Rot-Kreuz-Weg danach unveränderte Linienführung

stadteinwärts: unveränderte Linienführung bis Grüner Baum – Karl-Marx-Straße (Ersatzhaltestelle vor der Schule) – Clemdastraße (Ersatzhaltestelle) – Goethestraße – Schillerstraße – ZOB/Hauptbahnhof

Die Linien 15 und 25 verkehren am 18. März von 12 Uhr bis 17 Uhr:

stadtauswärts: ZOB/Hauptbahnhof – Goethestraße – Schillerstraße – Clemdastraße (Ersatzhaltestelle) – Karl-Marx-Straße (Ersatzhaltelle vor der Schule) – Grüner Baum – Julius-Lippold-Straße – Nebestraße – Zeppelinstraße – Stedtfelder Straße WS – unveränderte Linienführung.

stadteinwärts: ab Stedtfelder Straße WS – Zeppelinstraße – Nebestraße – Julis-Lippold-Straße – Friedhof – Grüner Baum - Karl-Marx-Straße (Ersatzhaltestelle vor der Schule) – Clemdastraße (Er-satzhaltestelle) – Goethestraße – Schillerstraße – ZOB/Hauptbahnhof

Die Linie 15, 25 und N35 fahren vor und nach dem Festumzug am 18. März bis 12 Uhr bzw. wieder ab 17 Uhr sowie am 19. März:

stadtauswärts: ZOB/Hauptbahnhof - Sophienstraße - Rot-Kreuz-Weg - August-Bebel-Straße - Bleichrasen (Ersatzhaltestelle) - Westbahnhof - unveränderte Linienführung.

stadteinwärts: ab Westbahnhof - Bleichrasen (Ersatzhaltestelle) - August-Bebel-Straße - Karl-Marx-Straße

Die Linie 25 verkehrt an der Ersatzhaltestelle Bleichrasen stündlich um xx:53 Uhr und xx:48 Uhr.

"Frau Sunna" freut sich über das gewonnene Streitgespräch mit "Herrn Winter" beim Eisenacher Sommergewinn. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Der Festzug am 18. März dauert von etwa 11 Uhr bis gegen 17 Uhr. Auf diesen Straßen gibt es daher ein Parkverbot: Adam-Opel-Straße, Kasseler Straße, Frankfurter Straße, Ehrensteig, Katharinenstraße, Georgenstraße, Hospitalstraße, Hinter der Mauer, Sophienstraße, Nicolaistraße, Karlsplatz, Johannisstraße, Johannisplatz, Schmelzerstraße, Markt, Georgenstraße, Hospitalstraße.

Während des Festumzuges am Samstag, 18. März, sind diese Straßen zudem ab 13 Uhr gesperrt. Die Sperrung zwischen Georgenstraße Ecke Hospitalstraße bis zum Markt bleibt bis Sonntagmorgen.

Der Durchgangsverkehr zwischen Eisenach und Förtha (B 84) wird wie folgt umgeleitet: ab Eisenach über die B 19 nach Wilhelmsthal, Etterwinden bis nach Waldfisch (Abfahrt an der Umgehungsstraße); von dort über die Landesstraße L1023 in Richtung Möhra und Ettenhausen nach Marksuhl zur B 84. In entgegengesetzter Richtung wird der Verkehr über die gleiche Strecke nach Eisenach umgeleitet.

Es werden wieder zehntausende Gäste erwartet. Im vergangenen Jahr kamen rund 20.000 Schaulustige zum Sommergewinn nach Eisenach. Allein das Streitgespräch mit Frau Sunna und dem Winter verfolgten rund 4.000 Menschen.

