Für die Kommerschabende am 21. und 22. März 2025 in der Werner-Aßmann-Halle brauchen Besucher Eintrittskarten. Sie werden in der Touristinformation am Markt für 17 bzw. 19 Euro verkauft. Auch an der Abendkasse gibt es ab 18 Uhr in der Regel noch Karten.