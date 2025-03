Für das Frühlingsfest und den Umzug waren in diesem Jahr höhere Sicherheitsvorkehrungen als in den Jahren zuvor getroffen worden. So gab es etwa mobile und feste Fahrzeugsperren an wichtigen Kreuzungen und Zufahrtsstraßen. Vorkommnisse habe es nicht gegeben, hieß es. Im vergangenen Jahr kamen rund 25.000 Zuschauer. Die Fotos vom Festumzug: