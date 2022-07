Bei einem Arbeitseinsatz sind am Freitag bei Empfertshausen im Wartburgkreis Stauden-Lupinen auf einer Bergwiese ausgestochen worden. Zum ersten Pflegezonentag hatte das Unesco-Biosphärenreservat zu der Mitmachaktion aufgerufen. Mitarbeitende der Thüringer Verwaltungsstelle und vom Landschaftspflegeverband gruben gemeinsam mit freiwilligen Helfern die aus Nordamerika eingeschleppten Pflanzen mit ihren langen Wurzeln aus.

Der Pflegezonentag fand erstmals in der Rhön statt. Im Unesco Biosphärenreservat umgeben Pflegezonen die Kernzonen, um sie von äußeren Belastungen abzuschirmen. In diesem Jahre sollte der Aktionstag dazu genutzt werden, auf die Vielfalt und Schönheit des Lebensraums Wiese aufmerksam zu machen und zu zeigen, wie gefährlich invasive Arten wie die Lupine sind. Die Pflanzen können nur in aufwändiger Handarbeit beseitigt werden.