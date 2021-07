Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Sonntagvormittag mit Wanderen am Heldrastein im thüringisch-hessischen Grenzgebiet getroffen. Begleitet wird Steinmeier von zwei unterschiedlichen Gruppen, mit denen er zum einen über die Erfahrungen in der Corona-Zeit, zum anderen über das Leben an der innerdeutschen Grenze reden will.