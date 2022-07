Im Bad Liebensteiner Ortsteil Steinbach (Wartburgkreis) haben sich am Samstag zahlreiche Menschen über die Arbeiten für einen geplanten neuen Stollen interessiert. Bei einem Baustellentag erklärten Vertreter der Treuhand-Nachfolge-Gesellschaft Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) den Hintergrund und den geplanten Ablauf. Der neue Steinbachstollen wird rund sechs Millionen Euro kosten.

Im Jahr 1991 war in Steinbach der Abbau von Spat eingestellt worden, das Bergwerk wurde geschlossen. Bei späteren Kontrollen stellte die LMBV fest, dass Holz aus der Grube aufgeschwemmt worden ist. Es bestehe die Gefahr, dass der Stollen verstopfe könne, sagte Ralph Haase, Leiter des Sanierungsbereiches Kali-Spat-Erz bei der LMBV.

Wenn das Wassers nicht frei aus der Grube abfließe, könne das es zu einem Problem werden, "weil sich das Wasser sich dann im Berg anstaut und unkontrolliert an irgendeiner Stelle austritt". Das sei nicht vorhersehbar, deshalb müsse es frei abgeleitet werden. Der Stollen ist Haase zufolge auch eine nachhaltige Lösung, weil keine "Ewigkeitskosten" entstehen beispielsweise durch Pumpen.

Das Material vom Stollenbau soll in Steinbach verbleiben und direkt neben dem Ausgang am Damm einer früheren Halde aufgeschüttet werden. Der Hang oberhalb des künftigen Stollenausgangs wird derzeit mit Spritzbeton gesichert. Für den Herbst kündigte Haase eine Stollenanschlagsfeier an.