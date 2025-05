Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, war der Jugendliche mit drei Freunden für längere Zeit im Bahnhof. Als ein Kesselwagenzug gehalten habe, sei er allein auf einen der Waggons geklettert. Dabei sei er der Oberleitung unter Strom zu nahe gekommen. Der Lichtbogen des sogenannten Spannungsüberschlags sei auch in einem nahe gelegenen Supermarkt wahrgenommen worden. Der Jugendliche sei von dem Waggon gestürzt. Mehrere Personen hätten auf dem Bahnsteig erste Hilfe geleistet. Der 15-Jährige sei mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik in Halle geflogen worden.