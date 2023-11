So ist laut Südthüringenbahn im Ilm-Kreis das Gleis von Arnstadt bis Plaue gesperrt und der Zugverkehr komplett eingestellt. Es kommt zudem am Donnerstagnachmittag auf den Strecken Erfurt-Meiningen-Erfurt und Erfurt-Ilmenau-Erfurt zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen. Probleme gibt es auch zwischen Erfurt und Arnstadt.

Im Wartburgkreis ist die Feuerwehr seit Donnerstagmittag innerhalb von drei Stunden zu fast 20 Einsätzen ausgerückt. So riss nach Polizeiangaben in Wolfsburg-Unkeroda bei Gerstungen ein Stromkabel und stürzte auf die Fahrbahn. Die Straße zwischen der B19 und Wolfsburg-Unkeroda wurde gesperrt.

Auch in Eisenach wurde aus diesem Grund eine Straße gesperrt. Im Stadtteil Hötzelsroda stürzte außerdem ein Radlader um; es trat Öl aus. Weitere Probleme machten umgestürzte Bäume oder herabfallende Äste in Ruhla, Bad Salzungen und Gerstungen.

Wegen des zu erwartenden Sturmes fährt am Donnerstag in die Brockenbahn nicht bis zum Gipfel. Die Züge fahren nur laut Harzer Schmalspurbahnen nur bis nach Schierke. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor Sturm- und Orkanböen von bis zu 120 Kilometer pro Stunde auf dem Brocken gewarnt. Laut einer Sprecherin der Harzer Schmalspurbahn wurden am Vormittag bereits Windgeschwindigkeit von über 100 Kilometer pro Stunde auf der Brockenkuppe gemessen.