Im Bad Salzunger Ortsteil Ettenhausen soll nun doch kein großes technisches Bauwerk für die Stromtrasse Südlink entstehen. Aktuelle Pläne des Netzbetreibers TransnetBW sehen als Alternativen zwei neue Standorte für die sogenannte Kabelabschnittsstation im Wartburgkreis vor. Der eine liegt in einer Senke bei Oberellen, der andere im Gewerbegebiet "Am Eisberg" in Barchfeld nahe der B19.