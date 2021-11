Bei Oberellen im Wartburgkreis haben am Sonntagnachmittag mehr als 200 Menschen gegen die geplante Stromtrasse Südlink protestiert. Sie liefen in zwei Demonstrationszügen zu einem Standort zwischen Ober- und Unterellen, wo eine sogenannte Kabelabschnittsstation geplant ist.

Auch der Landrat des Wartburgkreises Reinhard Krebs (CDU) schloss sich dem Protest an. Energiewende und Klimaschutz dürften nicht auf Kosten der Natur gehen. Die Gerstunger Bürgermeisterin Sylvia Hartung sagte, ihre Gemeinde sei von den Plänen für die Stromtrasse besonders stark betroffen. Den Standort für die Kabelabschnittsstation lehne sie ab.

Zum einen liege das Gelände mitten in intakter Natur im Naturparks Thüringer Wald, zum anderen werde das Bündelungsverbot verletzt. Solche Anlagen müssten in der Nähe von Gewerbe oder Industrie geplant werden, so Hartung. Das sähen die Kriterien der Bundesfachplanung vor.