Andere Rollen ausprobieren, das hat er als Kind im freien "Theater am Markt" in Eisenach, in der sogenannten "Welpenschule", kennengelernt. "Da habe ich gemerkt, dass Schauspielern etwas für mich ist." Im Alter von elf oder zwölf Jahren hat er sich für Rollen bei der ARD-Serie "Familie Dr. Kleist" beworben, die lange Zeit in Eisenach gedreht wurde. In zwei Episoden trat er auf. Ein Schauspielcoach vermittelte Louis zu einer Agentur - seither bekommt er regelmäßig Casting-Angebote.